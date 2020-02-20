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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Almanya'daki iki ayrı silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi - Silahlı saldırgan, 5'i Türk en az 10 kişiyi katletti İzle

- Almanya'daki iki ayrı silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi - Silahlı saldırgan, 5'i Türk en az 10 kişiyi katletti İzle

Saldırının gerçekleştirildiği bölgeden detay

( FRANKFURT ) - Almanya'daki iki ayrı silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi- Silahlı saldırgan, 5'i Türk en az 10 kişiyi katletti FRANKFURT

Görgü Tanığı Silahlı Saldırı Nargile Kafe Mermi Saldırı 


- Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait nargile kafeye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 10'a yükselirken, en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırı sonucu ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edilirken polis, saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi.
Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı, Heumarkt Mahallesi'ndeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu. Yine başka bir görgü tanığı, saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti.
Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky basına yaptığı açıklamada, "Korkunç bir akşam. Kesinlikle bizi uzun bir süre meşgul edecek ve ne yazık ki bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim" ifadelerini kullandı. Silahlı saldırgan evinde ölü bulundu Silahlı saldırıların faili olduğu şüphesiyle düzenlenen baskında evinde ölü bulunan saldırganın Alman olduğu, av silahı ruhsatına sahip olduğu ve arabasında mermi, mühimmat, silah kabı bulunduğu ifade edildi. Polis, baskında şüphelinin yanı sıra kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Öte yandan Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kenti, Frankfurt'a 20 kilometre uzaklıkta ve 98 bin nüfusa sahip.
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