Almanya’da yüzde 100 engelli, Türkiye’de sağlam...Almanya’dan engelli, Türkiye’de çalışabilir raporu verdiler

-Kardeşi Yavuz Yıldırım ile röportaj



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Almanya’da geçirdiği ameliyat sonrasında vücudunun bir kısmı felçli kalan Selim Yıldırım’ın Almanya’da verilen yüzde 100 engelli raporu ile Türkiye'de aldığı malulen emeklilik hakkı yaklaşık 2.5 yıl sonra verilen çalışabilir raporu ile iptal edildi. Almanya’da yaşayan 53 yaşındaki 3 çocuk babası 4 yıl önce girdiği beyin ameliyatından vücudunun sağ kısmı felçli olarak çıktı. Geçirdiği ameliyat sonrasında yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken ve sağ kolunu kullanamayan Yıldırım, eşinin ve çocuklarının yardımı ile yaşamını sürdürürken Almanya’da ve Türkiye’de gördüğü tedavilere rağmen sağlık durumunda herhangi bir gelişme olmadı. Ailesinin yardımı ile günlük işlerini yapabilen Yıldırım’a Almanya’da aldığı raporla yüzde 100 engelli olarak tanınarak malulen emekli oldu. Daha önce Türkiye’deki sigortasından da malulen emekli olabileceğini öğrenen Yıldırım Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan kardeşi Yavuz Yıldırım’ın yardımı ile bankadan çektiği yaklaşık 25 bin TL prim borcunu ödeyerek ameliyat oldu. Almanya’da engelli, Türkiye’de çalışabilir raporu verildi Almanya’dan aldığı raporla Türkiye’den de emekli olan Yıldırım’ın 2 buçuk yıl sonra emekliliğinin devam edilebilmesi için doktor heyetine girmesi gerektiği istenildi. 2 buçuk ay arayla 2 kez Türkiye’ye gelerek doktor heyetinden geçen Yıldırım’ın emekliliği çalışabilir durumda olduğunu gösteren raporla iptal edildi. Kardeşinin yaşadığı durumun düzeltilmesi için Kocaeli’de veren Yavuz Yıldırım ise SGK Müdürlüğü’nde gelen iptal raporunun yeterli bilgi içermediğini söyleyerek, Almanya’dan yüzde 100 engelli olmasına rağmen Kocaeli’de çalışabilir raporu verilmesinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.

“Almanya’da yüzde 100 engelli olması sebebi ile emekli yaptılar” Kardeşinin yaşadığı olay sonrasında Almanya’da çalışamaz raporu aldığını ve yapılan tüm tedavilere rağmen sağlık durumunun düzelmediğini söyleyen Yıldırım, “2014 yılında kardeşim genel bir sağlık kontrolü yaptırmak için aile doktoruna gidiyor. Doktor, ‘Senin acilen ameliyat olman gerekiyor. Beyninde baloncuk var’ diyor. Kardeşimde hemen gidiyor, ameliyata akıyorlar. Ama ameliyattan sağ tarafı felçli olarak çıkıyor. Dağ gibi adamdı, öylece kaldı. Kardeşim 1991 yılında Almanya’ya gitti. Daha önce burada sigortası vardı. Biz de öğrendik, buradaki sigortasından malulen emekli olabiliyormuş. Kardeşimi Almanya’da yüzde 100 engelli olması sebebi ile emekli yaptılar. Buradan da emekli oldu. Burada fizik tedavi falan oldu. Fakat iyileşmedi, iyileşme olanağının da olmadığını söylediler” dedi.

“2 sene sorunsuz olarak bana verdiği vekaletle maaşını aldık” Almanya’dan gelen raporlarla kardeşinin prim borcunu ödemesi ile malulen emekli edildiğini kaydeden Yıldırım, “2015 yılında yaklaşık 23 bin TL para yatırdık, buradan da emekli olabilmesi için. Onu buraya çağırmadan Almanya’daki raporlarına göre ameliyat ettiler. 2 sene sorunsuz olarak bana verdiği vekaletle maaşını aldık. 2 senenin sonunda bana bir mesaj geldi. Mesajda acilen SGK bölge müdürlüğüne gitmem gerektiği yazıyordu. Gittim, ‘Bana böyle bir mesaj atmışsınız’ dedim. ‘Evet, kardeşinizin buraya gelmesi gerekiyor. Emekliliğinin devam edebilmesi için heyete girecek’ dediler. Tamam dedim. Kardeşim geldi. Bizim elimize bir liste tutuşturuldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmemiz gerektiğini söylediler. Gittik, sabah saat 9.00’dan akşam 16.00’ya kadar bekledik ve sonunda göz doktoruyla da sıra yüzünden tartıştık. Daha sonra kardeşim tekrar Almanya’ya döndü” diye konuştu.

“Bize 2 buçuk ay sonra bize ret kağıdı geldi” Kardeşinin Almanya’da engelli sayılmasına rağmen Türkiye’de çalışabilir raporunun verilmesinin kendilerini şaşırttığını belirten Yavuz Yıldırım, yetkililere seslenerek, “Olaydan yaklaşık 1 buçuk ay sonra bana tekrar mesaj geldi. Mesajda, ‘Selim Yıldırım’ın gelmesi gerekiyor’ yazıyordu. Gittim SGK bölge müdürlüğüne. Hayırdır, tekrar çağırıyorsunuz dedim. Bir daha doktora gözükecek. Hastanenin hatası’ dediler. Çağırdık tekrar geldi. Noroloji doktoruna gözüktü. Doktor, ‘Senin iyileşme olanağın yok. Ben sana göre bir rapor düzenleyeceğim. Bir daha gelmeyeceksin’ dedi.

Bize 2 buçuk ay sonra bize ret kağıdı geldi. Ret kağıdında da itiraz etmemiz gerektiği yazmıyordu. İtiraz ettim ama değişen bir şey olmadı. Ben bütün yetkililere sesleniyorum; biz de böyle memurlar oldukça bu işler düzelmez. Ben 28 ay kadar Almanya’da kaldım. Bizim ülkemizdeki kadar memur yok ama işleri bizimkinden daha iyi yürüyor” şeklinde konuştu.



