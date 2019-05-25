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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Almanya’da Ulu Cami’de Yangın

- Almanya’da Ulu Cami’de Yangın

yanan caminin girişi

Bild İslam Irkçı Saldırı Saldırı 

-detay

( BERLİN ) - Almanya’da Ulu Cami’de yangın BERLİN

- Almanya'nın Hagen kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Ulu Cami’de yangın çıktı. Caminin girişi kullanılamaz hale geldi. Almanya'nın Hagen kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Ulu Cami’de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Cami girişi kullanılamaz hale geldi. Bugün sabah saatlerinde çıkan yangın esnasında camide kimsenin olmadığından dolayı kimseye zarar gelmediği, sadece maddi zarar meydana geldiği bildirildi.
Caminin giriş kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Öte yandan, Ulu Cami’de bu sabah çıkan yangının, ırkçı saldırı sonucunda çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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