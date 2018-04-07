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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Almanya’da tabutlu eylem

- Almanya’da tabutlu eylem

Sergiden görüntüler

Şehit Protesto Farkındalık Terör Örgütü Saldırı 

-ropörtaj
-detay

( KÖLN ) KÖLN

- Almanya'nın Köln kentinde bir aktivist, Türk şehitler hakkında farkındalık oluşturmak için tabutlu eylem düzenledi.
Almanya’nın Köln kentinde, Türk şehitler hakkında farkındalık uyandırmak isteyen aktivist Bilgili Üretmen bir sergi hazırladı. Üretmen, Almanların Türkleri anlaması için üzerinde Alman bayrakları bulunan temsili Alman askerleri tabutlarını şehir merkezinde sergiledi. Aktivist, “Alman medyası halka burada maalesef PKK'yı terör örgütü olarak tanıtmıyor. Buranın halkı bizim terör saldırıları karşısında ne yaşadığımızı maalesef anlamıyor. Şehit haberlerini göstermiyorlar, yaptıkları terör eylemlerini göstermiyorlar. Bunlar DAEŞ'e karşı savaştı bunlar iyi terörist imajı veriyorlar. Terörün iyisi kötüsü olmaz" şeklinde konuştu.
“PKK'yı terör örgütü olarak göstermeyen Alman medyasını protesto ediyoruz" Almanlara afiş dağıtıp terör örgütünün kanlı eylemlerini anlattıklarına söyleyen Üretmen, “Almanlara bugün burada gördüğünüz tabutlar boş ancak bizim Türkiye'de tabutlarımız gerçek diyoruz. Mecbur kaldığımız operasyonu anlamalarını istiyoruz. Polisi denemek ve halkın bizimle empati kurması için DAEŞ’ın sözde bayrağına benzer bir beze menemen tarifi yazarak eylem yapmaya kalktım yasakladılar. Ancak aynı polisler birkaç kilometre ileride PKK terör örgütüne gösteri izni verdiler ve paçavralarını salladılar. Bu çifte standartı kınıyoruz. PKK'yı terör örgütü olarak göstermeyen Alman medyasını protesto ediyoruz" dedi.
Sembolik olarak hazırlanan tabutlar çevredeki insanlar ilgi gösterdi. Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Üretmen daha öncede dikkat çeken eylemler gerçekleştirmişti.
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