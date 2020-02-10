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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

- Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Piste inişe geçen uçağın zorlu anları

(DUSSELDORF) DUSSELDORF

Yolcu Uçağı Şiddetli Fırtına Kamera Nadan 


- Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı. Almanya'da etkili olan Sebina Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Düsseldorf Havalimanı'nda bir yolcu uçağının fırtınanın etkisiyle zorlu bir iniş gerçekleştirdiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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