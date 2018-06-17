Almanya'da seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu (2) -DÜSSELDORF
- Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan Drone görüntüleriDÜSSELDORF/KÖLN (AA) - Almanya'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Seçimlerde son üç güne girilirken bayram tatili ve haftasonunun da etkisiyle özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde uzun kuyruklar oluştu.Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada pazar günü olması nedeniyle uzun seçim kuyruklarının oluştuğunu ancak haftaiçi normal günlerde vatandaşların oylarını hızlı şekilde kullanabildiğini söyledi.
Düsseldorf Başkonsolosluğunda bu güne kadar 50 binden fazla kişinin oy kullandığını belirten Gürel, "Bu bir demokrasi şöleni ve biz bütün vatandaşlarımıza mutlaka vatandaşlık görevlerini yapmalarını, bu haklarını kullanmaları söylüyoruz. Bu son üç günü iyi değerlendirsinler ve mutlaka gelip oylarını kullasınlar." dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan "mavi kartlı" vatandaşların oy kullanamadığını hatırlatan Gürel, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle oy kullanmaya gelmeleri gerektiğini kaydetti.