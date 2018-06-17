Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Almanya'da seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu (2) -DÜSSELDORF

Almanya'da seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu (2) -DÜSSELDORF

- Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan Drone görüntüleriDÜSSELDORF/KÖLN (AA) - Almanya'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Seçimlerde son üç güne girilirken bayram tatili ve haftasonunun da etkisiyle özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde uzun kuyruklar oluştu.Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada pazar günü olması nedeniyle uzun seçim kuyruklarının oluştuğunu ancak haftaiçi normal günlerde vatandaşların oylarını hızlı şekilde kullanabildiğini söyledi.

Düsseldorf Başkonsolosluğunda bu güne kadar 50 binden fazla kişinin oy kullandığını belirten Gürel, "Bu bir demokrasi şöleni ve biz bütün vatandaşlarımıza mutlaka vatandaşlık görevlerini yapmalarını, bu haklarını kullanmaları söylüyoruz. Bu son üç günü iyi değerlendirsinler ve mutlaka gelip oylarını kullasınlar." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan "mavi kartlı" vatandaşların oy kullanamadığını hatırlatan Gürel, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle oy kullanmaya gelmeleri gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlık Mavi Kart Kimlik Numarası Bayram Tatili Pazar Günü 

İlgili Foto Galeriler
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı