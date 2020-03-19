- Almanya’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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( BERLİN ) BERLİN



- Almanya’nın birçok yerinde vatandaşlar yerel saatle 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Almnanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları hızla artarken, halktan yoğun çalışma koşulları içerisinde hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarına destek geldi. Çok sayıda kişi yerel saatle 21.00'de balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya’da 44 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği, vaka sayısının 15 bin 309 kişiye ulaştığı, 115 kişinin ise iyileştiği bildirildi.





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