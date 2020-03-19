Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Almanya’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

- Almanya’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Alkışlı destek

Bild Sağlık Çalışanları Kışla 

-Detay

( BERLİN ) BERLİN

- Almanya’nın birçok yerinde vatandaşlar yerel saatle 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Almnanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları hızla artarken, halktan yoğun çalışma koşulları içerisinde hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarına destek geldi. Çok sayıda kişi yerel saatle 21.00'de balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya’da 44 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği, vaka sayısının 15 bin 309 kişiye ulaştığı, 115 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı