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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Almanya’da PYD/PKK yandaşları Sosyal Demokrat Parti merkezine saldırı İzle

- Almanya’da PYD/PKK yandaşları Sosyal Demokrat Parti merkezine saldırı İzle

Merkezden görüntü

Polis Özgürlük Terör Örgütü Saldırı 

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( BERLİN ) BERLİN

- Almanya’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları Sosyal Demokrat Parti (SPD) binasını bastı. Almanya’nın Frankfurt kentinde terör örgütü PYD/PKK yandaşları Sosyal Demokrat Parti (SPD) merkezini bastı. Parti binasına “Afrine özgürlük” yazan pankart asan PYD/PKK yandaşları işaret fişekleri ateşledi. Terör örgütü yandaşlarının SPD binasına düzenledikleri saldırıya polisin müdahale etmemesi Alman basınında yer aldı. Sosyal Demokrat Parti’den terör örgütüne uygulanan yasağın kaldırılmasına yönelik çaba sarf etmesini isteyen PYD/PKK yandaşlarının bu eyleminden sonra SPD yetkililerinde herhangi bir açıklama gelmedi.
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