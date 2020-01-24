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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Almanya'da PKK'nın sözde Kızılayına para yardımı yapan zanlı tutuklandı İzle

Almanya'da PKK'nın sözde Kızılayına para yardımı yapan zanlı tutuklandı İzle

Zanlının adliyeden çıkartılması

Polis Euro Euro Terör Örgütü 

-Polis tarafından götürülmesi
-Polis aracına bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Almanya'da çalışan ve burada bölücü terör örgütü PKK'nın kurduğu sözde Kızılayına para yardımında bulunduğu öne sürülen şahıs, tatil için geldiği Adana'da gözaltına alınarak tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre Almanya'da yaşayan ve burada Barış Pınarı Harekatı ile öncesinde bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerine katılan ve sözde PKK Kızılayına para toplayıp 7 kez de 50'şer euro para yardımında bulunan Bayram A.'nın (32) Adana'ya geldiğini saptadı. Zanlının Seyhan ilçesinde bir evde olduğunu belirleyen polis, eve baskın yaptı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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