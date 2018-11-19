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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Almanya'da Mevlit Kandili - KÖLN

Almanya'da Mevlit Kandili - KÖLN

- Camiden detaylarAlmanya'da Mevlit Kandili - Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Almanya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camiler dolduKÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisini dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni birlikte idrak etti.Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Almanya'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camiler doldu.DİTİB Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okunmasıyla başladı.
DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, vaazında Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği bu gecenin anlam ve önemini anlattı.Peygamber efendimizin hayatından örnekler veren Dilek, onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kuran - ı Kerim olduğunu söyledi.

Camide düzenlenen özel programın sonunda, her milletten Müslüman birlikte dua etti.

Cenin İslam 

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