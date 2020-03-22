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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Almanya'da koronavirüs tedbirleri - KÖLN

Almanya'da koronavirüs tedbirleri - KÖLN

- Köln sokaklarından detay görüntülerKÖLN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Almanya'nın Köln kentinde tarihi binalarıyla turistlerin gözdesi olan şehir merkezindeki sokaklar, insanların önlem amaçlı sokağa çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Koronavirüs Tarihi Bina 

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