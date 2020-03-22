Almanya'da koronavirüs tedbirleri - KÖLN

- Köln sokaklarından detay görüntülerKÖLN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Almanya'nın Köln kentinde tarihi binalarıyla turistlerin gözdesi olan şehir merkezindeki sokaklar, insanların önlem amaçlı sokağa çıkmaması nedeniyle boş kaldı.
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