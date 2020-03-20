Almanya'da koronavirüs tedbirleri - BERLİN

- Koronavirüs tedbirleri - Parklardan görüntülerBERLİN (AA) - Almanya'nn başkenti Berlin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar kapatılırken, çocuk oyun alanlarının da kullanımı yasaklandı. Şehir merkezindeki oyun alanlarının 16.03.2020'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı yazan metinler asıldı. Oyun alanlarının çevresi şeritlerle kapatıldı.
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