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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Almanya'da korona virüs nedeniyle ezan sesi yükseldi

- Almanya'da korona virüs nedeniyle ezan sesi yükseldi

ezan sesi duyulması

( BERLİN ) BERLİN

Akşam Ezanı İslam Yasaklar 


- Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi’nde korona virüs nedeniyle ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. Almanya'nın genelinde ezanlar yasaklardan dolayı cami içerisinde okunuyor. Korona virüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verildiği için bugün akşam ezanının okunmasına izin verildi.
DİTİB Duisburg Merkez Camisi akşam namazı ezanını dışarıdan duyulacak şekilde hoparlörlerden okudu.
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