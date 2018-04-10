- Almanya'da Havalimanı Grevleri Yolcuları Perişan Etti -Türk yolcular da grevden etkilendi Haberi



- Almanya’da bugün 4 havalimanında yapılan uyarı grevleri yolcuları perişan ettiAlmanya’nın en büyük kamu sendikalarından olan Verdi, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanları da dahil oldu. Avrupa’nın en işlek havalimanlarından Frankfurt başta olmak üzere Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında yapılan uyarı grevleri yolcuları perişan etti.Verdi Sendikası grevden önce Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanını kullanarak uçmak isteyenlerin uzun beklemelere ve uçuş iptallerine hazır olması yönünde uyarı yapmıştı. Grev yüzünden uçuşu iptal edilen yolculardan rezervasyonu değiştirme imkanı olmayanların havaalanlarına gelmemeleri istenmişti.“Türk yolcular da grevden etkilendi”Bremen’deki havaalanındaki grevden Türk yolcular da etkilendi. Yolcular Grevden habersiz bazı yolcular Bremen havaalanına gelerek uçuş yapamadan geri dönmek zorunda kaldı. Türk yolcular, sabahın erken saatlerinde havalimanına geldiklerini ama uçamadıklarını dile getirdi. Türkiye yolcusu Behiç Gündüz, “ Almanya gibi demokratik ve zengin bir ülkede niçin grev olduğunu anlayamıyorum” dedi.

Havaalanındaki acenta çalışanlarından biri, “Uçakları kalkmadığı için bütün müşteriler buraya geldi. Hepsine yardım etmeye çalışıyoruz. Uçaklarını ya erteleyeceğiz, ya da iptal etmek durumundayız. Maalesef, bizim için ekstra bir iş. Sabah saat 7.13’dan itibaren bütün uçaklar iptal edilmiş durumda. İnişler var fakat kalkışlar yok. Belki öğleden sonra uçuşlar başlar diyorlar ama kesin bir şey yok” dedi.

(AA-

