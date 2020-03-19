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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor - Gençlerin 'Korona-Parti' adıyla bir araya gelmesi tepki çekti

- Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor - Gençlerin 'Korona-Parti' adıyla bir araya gelmesi tepki çekti

Parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar

Alışveriş Güneşli Hava Harekete Geç Sokağa Çıkma Yasağı Bahar Havası 

-Su kenarlarında oturan vatadanşlar
-Detay

( BERLİN ) - Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor- Gençlerin "Korona-Parti" adıyla bir araya gelmesi tepki çekti BERLİN

- Almanya'nın başkenti Berlin'de güneşli havanın etkisinin göstermesiyle halk, soluğu park ve bahçelerde aldı. Eyalet Başbakanı Michael Müller, korona virüse karşı tedbirlerin uygulanmamasına tepki göstererek sokağa çıkma yasağı getirebileceklerini belirtti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de birkaç gündür bahar havası yaşanmasıyla vatandaşlar parkları, bahçeleri, kanal ve su kenarlarına akın etti. Güneşi gören Berlinliler, hükümetin sokağa çıkmama tavsiyelerine aldırış etmeden güzel havaları çocukları ve arkadaşlarıyla açık havada değerlendiriyor. Bazı gençlerin de "Korona-Parti" adı altında bir araya gelerek mangal partileri vermesi ve piknik yapması ise bardağı taşıran son damla oldu. Söz konusu durumun korona virüsüne karşı başlatılan mücadeleyi sekteye uğratacağı ifade edilirken Berlin Eyalet Başkanı Michael Müller harekete geçti. Müller, başkentlileri zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama, hijyen kurallarına uyma konusunda tekrar uyardı. Müller, tedbilere uyulmaması halinde alınan tedbirleri sertleştireceklerini, hatta sokağa çıkma yasağı getirebileceklerini açıkladı.
"Korona-Parti"ye tepki Berlinlileri sorumsuz ve düşüncesiz olmakla suçlayan Müller, "İnsanlar konunun ciddiyetini hala anlamadı. Birilerinin kuralları hiçe sayıp 'Korona-Parti' adı altında toplanmaları tahammül edilir gibi değil. Bu korkunç. Bazıları da hala ihtiyaçlarından fazla alışveriş yapıp stoklama peşinde. Bu, o ürünlere gerçekten acil ihtiyacı olanların hakkını gasp etmektir" dedi.
"Sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalabiliriz" Müller ayrıca, "Yine diğer insanlarla araya yeteri kadar mesafe koyma kuralını çiğnemek de kabul edilir gibi değil. Bu durum böyle devam ederse bir sonraki aşamaya geçip sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalabiliriz" dedi.
Berlin'de 1 günde korona virüsüne yakalananların sayısı yüzde 50 oranında artış gösterdi. Başkentte çok sayıda market, müşterilerin ihtiyaçlarından fazla alıp stoklama yapmalarının önüne geçmek ve olası tartışmaları engellemek için güvenlik görevlilerini işe aldı. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de bugün benzer bir açıklama yaparak, kurallara uyulmaması durumunda Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı getirilebileceğini ifade etti.
Söder, "İnsanlar evde alma kuralına uymazsa, geriye opsiyon olarak sadece eyalet çapında bir sokağa çıkma yasağı getirmek kalır. Bunu herkes anlamalı" şeklinde konuştu.

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