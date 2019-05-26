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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
- Almanya'da Camiye Düzenlenen Saldırıda 1 Kişi Gözaltına Alındı

- Almanya'da Camiye Düzenlenen Saldırıda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü

( HAGEN ) - Almanya'da camiye düzenlenen saldırıda 1 kişi gözaltına alındı HAGEN

Tren İstasyonu Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Uyuşturucu Bağımlısı Saldırı 


- Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Hagen şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Hagen Ulu Camii'ne yapılan saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen şehrinde dün Hagen Ulu Camii'ne gündüz düzenlenen molotoflu saldırıyla ilgili 52 yaşındaki Alman uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Camiye ait güvenlik kameralarındaki görüntülerin yayınlanmasının ardından polise yapılan ihbarla yanında iki köpeği bulunan şüphelinin akşam saatlerinde Hagen tren istasyonunda yakalandığı belirtildi. Şüphelinin Castrop-Rauxel şehrinde yaşadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edilirken, savcılık saldırganın sorgusunun devam ettiğini açıkladı.
Öte yandan, Hagen Ulu Camii önünde çok sayıda vatandaş saldırıyı protesto etti.
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