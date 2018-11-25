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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Almanya'da “Avrupa Bilal'ini arıyor” ezan okuma yarışması - KÖLN Video

Almanya'da “Avrupa Bilal'ini arıyor” ezan okuma yarışması - KÖLN Video

- 18 - 25 yaş birincisi Ahmet Faruk Berber - Detaylar - IGMG Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanı İrfan Bakşiş - IGMG Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanı İrfan Bakşiş: - "Ezan bütün Müslümanların ortak sembolüdür. Diller üstü bir temsil yönü vardır. Hangi İslam ülkesine giderseniz gidin ezan okunduğunda onun ortak dilini her yerde anlarsınız"KÖLN (AA) - Almanya'nın Recklinghausen kentinde, “Avrupa Bilal'ini arıyor” ezan okuma yarışması düzenlendi.
Eyüp Sultan Camisi'nde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği 13 - 17 yaş grubunda Hamburg bölgesinden Bünyamin Bozkurt, 18 - 25 yaş grubunda Ruhr - A bölgesinden Ahmet Faruk Berber kazandı.Yarışmada, 13 - 17 yaş grubunda ikinci Ahmet Enes Efe, üçüncü Muhammed Özcan oldu. 18 - 25 yaş grubunda ise ikinciliği Ali Mahmood, üçüncülüğü Muhammed Çınar elde etti.IGMG Gençlik Teşkilatı İrşad Başkanı İrfan Bakşiş, yarışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'da yetişen Müslüman gençlerin dinlerinden uzak kalmamaları için bu tür yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Ezan - ı Muhammedi'nin İslam dininin "şiarı" olduğunu ifade eden Bakşiş, "Ezan bütün Müslümanların ortak sembolüdür. Diller üstü bir temsil yönü vardır. Hangi İslam ülkesine giderseniz gidin ezan okunduğunda onun ortak dilini her yerde anlarsınız." dedi.
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün'ün de izlediği yarışmada, dereceye girenler ödüllerini, Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan ile Ruhr - A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman'ın elinden aldı.

Yarış Dinler İslam Gesi 

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