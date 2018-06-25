- Almanya’da Ak Parti coşkusu

-Çalışmalarımız güzel geçti. 6 hafta yoğun çalıştık. Hepimize hayırlı olsun.

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-Ali Ekinci:

-İyi bir çalışma yapıldı. Katılımda rekor kırıldı. Başaracağız dedik ve başardık.

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-Dilek Özbaş Yıldız:

-Sonuçlar bizi çok mutlu etti. Bayanlar olarak çok çalıştık ve Almanya’dan resie yüzde 65 oy çıkardık. Türkiye; İzmir, Maltepe ve sahillerden ibaret değildir. Vatana hayırlı olsun.

-Nurullah Yılmaz (Hamburg SKM Gençlik Kolları Başkanı):

-Kısa bişr sürede elimizden geleni yaptık. Yeni sistemde ilk başkanımızı seçtik. Hayırlı olsun.

-Mualla Yılmaz :

-Seçim dönemi rahat geçti. Aktif çalıştık ve istediğimi sonucu elde ettik. Reise’e de hayırlı olsun



( HAMBURG - HD) HAMBURG



- Cumhurbaşkanı ve27’nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanya’nın Hamburg şehrindeki yaşayan Ak parti seçmenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutladı. Bugün Türkiye’de gerçkeleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarının ilan edilmesinden sonra, Almanya’nın Hamburg şehrindeki Ak Parti Hamburg Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) toplanan parti seçmeneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın zaferini kutladı. SKM Hambug Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Yılmaz seçim için ciddi bir çalışma yürtüklerini belirterek Söyleyerek, “ Ben vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sistemde ilk başkanımızı seçtik, çok güzel bir sonuç , çok mutluyuz. Bugün Hamburg olarak sabaha kadar kutlamalara devam edeceğiz. Ben milletimize teşekkür ediyorum, hak ettiğimiz sonucu aldığımıza inanıyorum“ ifadelerini kullandı. Seçim için aktif bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Mualla Yılmaz ise“Çok güzel çalıştık, inşallahta istediğimiz sonucu elde ettik. Ümmete hayırlı olsu, Rabbim daim etsin inşallah daha güzel çalışmalarımız olsun, Reis‘e de hayırlı olsun“ ifadelerini kullandı. Hamburg MHP Teşkilatı ise ilk sonuçların gelmesiyle birlikte Cumhur İttifakı’nın yüksek oy oranını görünce zafer kutlamalarına erkenden başladı.

Dernek Başkanı Şahin Almaoğlu seçim öncesi yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın kazanacağını ifade etmişti. Dernekte toplanan MHP’lilere güzel bir sürpriz yapan Almaoğlu önceden hazırlattığı kuzu çevirmesini dernekteki misafirlere ikram ederek seçim zaferini birlikte kutladılar. Hamburg CHP teşkilatı ise seçimleri Hamburg Anadolu Alevileri Kültür Derneği’nde takip etti. İlk sonuçlarla birlikte endişeli bir şekilde beklemeye başlayan CHP’liler, son ana kadar umudlarını yitirmeden beklediler. Sonuçların beklenenden farklı olması seçimlerin izlenmesine de ilgiyi azalttı.

