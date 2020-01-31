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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Almanya Çin’den Tahliye Edilecek 130 Alman Vatandaşı İçin Önlemler Aldı

- Almanya Çin’den Tahliye Edilecek 130 Alman Vatandaşı İçin Önlemler Aldı

tahliye edilecek Almanların karantinada tutulacağı odadan görüntü

(DUSSELDORF) - Almanya Çin’den tahliye edilecek 130 Alman vatandaşı için önlemler aldı DUSSELDORF

Hastalık Yolcu Uçağı Karantina Kışla Trol 


- Almanya, korona virüsünün çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentindeki 130 vatandaşını tahliye edecek. Çin’den tahliye edilecek yolcular, Alman Hava Kuvvetlerine ait 214 yolcu kapasiteli Airbus yolcu uçağı ile Almanya’ya getirilecek. Çin’den gelen Alman vatandaşları, önce Frankfurt Havaalanı’nda, daha sonra da Germersheim'daki Hava Kuvvetleri Eğitim Taburu'nda iki hafta karantina altın alınacak. Çin’den gelecek olan Alman vatandaşları için, kışlada özel sağlık önlemleri alınırken, Çin’de sağlık kontrolü yapılanların Almanya’ya gitmesine izin verilecek. Çin’den gelecek kişiler arasında, on çocuk da yer alıyor. Uçakla Almanya’ya getirilecek vatandaşların tahliyesinde on bin adet koruyucu giysi kullanılacak. Uçuşa sağlık uzmanları ve Dışişleri personeli ile bir kriz destek ekibi eşlik ediyor. Çin’den gelecek kişiler, önce Frankfurt Havalimanı’na getirilecek ve havalimanı alanında bir spor salonda 24 saat gözetim altında olacaklar. Burada herhangi bir hastalık tespit edildiği takdirde, Frankfurt Üniersitesine ait klinikte tedavi altına alınacaklar. Yolcular daha sonra, Germersheim'daki Hava Kuvvetleri Eğitim Taburu'nda iki hafta karantina altın alınacaklar. Germersheim'da 6 hemşire ve çok sayıda doktor 24 saat görev yapacak. Şimdiye kadar Almanya’da 6 vakaya rastlandı. Diğer taraftan, Almanya’daki tüm havalimanlarında korona virüsüne karşı önlemler alındığı bildirildi.

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