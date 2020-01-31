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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Almanya, Çin'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

- Almanya, Çin'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

Uçak

( BERLİN ) BERLİN

Karantina Bild Akalan Harekete Geç 


- Almanya, korona virüsü salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentindeki 100 vatandaşını Çin’den gerekli izinlerin alınmasının ardından Alman Hava Kuvvetlerine ait özel bir uçakla tahliye ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Wuhan kentindeki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçen Almanya'nın da 100 vatandaşını Alman Hava Kuvvetlerine ait özel bir uçakla tahliye edeceği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, insanların sağlığının tehlikeye atılmamasına vurgu yaparak tüm önlemlerin alındığını ve şu ana kadar Çin'den tahliye edilecek Alman vatandaşları arasında salgına yakalanan kimsenin bulunmadığını ifade etti.
Maas, Çinli yetkililere de iş birliği için teşekkür ederek Çin'den Almanya'ya gelen vatandaşların, herhangi bir riske karşı 2 hafta süreyle Alman Ordusu'na ait bir merkezde karantina altında tutulacağını bildirdi.
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