Almanya Başbakanı Merkel Makedonya'da - ÜSKÜP

: - Karşılanma töreni - Merkel - Zaev basın toplantısı - Merkel'in konuşması - Zaev'in konuşmasıAlmanya Başbakanı Merkel Makedonya'da - Angela Merkel:"30 Eylül, Makedonya'nın geleceği için önemli bir gündür" - "Toprak bütünlüğünün, bölgenin olduğu gibi kalması ve tüm bu ülkelerin AB'nin parçası olduktan sonra daha iyi iş birliği için bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum"ÜSKÜP (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "30 Eylül, Makedonya'nın geleceği için önemli bir gündür." dedi. Temaslarda bulunmak üzere Üsküp 'te bulunan Merkel, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü. Üsküp 'ü ziyaret eden ilk Alman başbakanı olan Angela Merkel, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Makedonya'yı, bağımsızlık günü olan 8 Eylül gibi özel bir günde ziyaret ettiğine işaret ederek, iki ülke arasında 25 yıldır devam eden başarılı ve dostane diplomatik ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Görüşmede Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenecek referandumun da gündeme geldiğini aktaran Merkel, bunun, ülkenin Avrupa - Atlantik ailesinin bir parçası olması için kapılarının açılması imkanını sunacağını kaydetti. Daha çok çalışılması ancak ön koşul olarak referandumun başarılı olması gerektiğini belirten Başbakan Merkel, "Vatandaşlarınızın kararlarına karışmak istemem ancak kendi tecrübemden söyleyebilirim ki bu, her gün karşınıza çıkmayacak tarihi bir şans, bu bir jenerasyonun sadece bir kez sahip olacağı bir şans. Bu 30 Eylül tarihi bir gün, evinizde durmayın, ülkenizin geleceği için düşündüğünüz ve söylemek istediğiniz şey için demokratik olanaklarınızı kullanın." diye konuştu. Makedonya'nın Yunanistan ile isim sorununun çözümü için vardığı anlaşmaya da değinen Merkel, anlaşmaya ulaşmak için siyasi cesaret gerektiğini vurguladı ve cesaretlerinden dolayı Makedonya Başbakanı Zaev, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kutlayarak, "Bu yüzden 30 Eylül, Makedonya'nın geleceği için önemli bir gündür." dedi. Angela Merkel, Batı Balkanlar'da olası sınır değişikliği ile ilgili bir soruya ise "Toprak bütünlüğünün, bölgenin olduğu gibi kalması ve tüm bu ülkelerin AB'nin parçası olduktan sonra daha iyi iş birliği için bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum." diye yanıt verdi.Zoran Zaev ile ikili ilişkileri de görüştüklerini aktaran Merkel, Almanya'da 100 bin Makedonya vatandaşının yaşadığını, iki ülke arasındaki ticari değişimin ise 3,5 milyar avro olduğunu söyledi.
Makedonya Başbakanı Zaev de bu önemli günde ülkeyi ziyaret eden ilk Alman başbakanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaretin bir yandan bağımsızlık günü nedeniyle geçmişe, bir yandan da yakın geleceğe işaret ettiğini kaydeden Zoran Zaev, "Bu yakın gelecek, tüm demokratik dünyanın bizi çağırdığı AB ve NATO üyeliğidir. Aynı değerleri paylaştığımız müttefiklerimizin olmasından, dünyanın en güçlü ve en istikrarlı ailelerinden NATO ve AB'ye üye olma isteğimizde en güçlü destekçilerimizden biri olmasından dolayı Almanya'ya minnettarım." ifadelerini kullandı.Ülke vatandaşlarının geleceklerini seçeceği referandum arefesinde gerçekleşen ziyaretin güçlü bir mesaj ve teşvik olduğunu vurgulayan Zaev, ziyaretin Yunanistan ile varılan anlaşmanın uygulanmasının Makedonya'nın geleceğini AB ve NATO'da garantiye aldığını göstermek için cesaret verici olduğunu da dile getirdi.Ekonomik ilişkilere de değinen Zoran Zaev, Makedonya'nın toplam ihracatının yüzde 47'sinin Almanya'ya gittiğini, ülkede bulunan 200 Alman şirketinin Makedon ortakları ile 20 binin üzerinde kişiye istihdam sağladığını da sözlerine ekledi.