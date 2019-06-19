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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanlar için kuşkonmazın yeri ayrı. Bahar geldi mi pazarlar, marketler yeşil ve beyaz kuşkonmazla doluyor. Almanlar kuşkonmaz üretiminde Avrupa şampiyonu. Tüketimi konusunda da ilk sıralara yer alıyor. Her Alman, sezon başına ortalama 1,5 kilo kuşkonmaz yiyor. Nisanda başlayan sezon her yıl 24 Haziran'da son buluyor. Bu süre içerisinde Almanlar yaklaşık 2 milyar adet kuşkonmaz yiyor.

Market Kuşkonmaz Şampiyon 

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