Almanları dolandırmak için çağrı merkezi kurmuşlar - DENİZLİ
- Emniyetten detaylar - Zanlıların araçlara bindirilmesi - Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Almanya vatandaşlarının telefonla dolandırılması için çağrı merkezi kurulduğu tespit edildi - Telefonla ulaştıkları Alman vatandaşlarını "Türkiye'den para kazandınız", "araba kazandınız" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 75 kişiden 5'i tutuklandı - Şebekenin 300 bin Alman vatandaşını yaklaşık 1,5 milyon avro dolandırdıkları tespit edildiDENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Almanya vatandaşlarını dolandırmak üzere kurulan çağrı merkezi tespit edildi, gözaltına alınan 75 kişiden 5'i tutuklandı.Almanya'da çağrı merkezi yoluyla dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucu kapatılan ve banka hesaplarına el konan şirketin Türkiye'deki çeşitli illerde de şubelerinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Denizli , İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Afyonkarahisar'da 75 kişi gözaltına alındı.Zanlılardan 57'si savcılık kararıyla serbest bırakılırken 18'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Alman vatandaşlarını bilgisayar programı aracılığıyla Almanya'dan aranıyormuş gibi arayarak "Türkiye'den para kazandınız", "araba kazandınız" vaadiyle dolandırdığı ve "vergi ödemesi" adı altında ödeme yapması istediği, belirlenen hesaplara yatırılan paraların ise örgüte aktarıldığı tespit edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım