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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Alman turistin yardımına Rizeli gençler yetişti

Alman turistin yardımına Rizeli gençler yetişti

Aracın sıkıştığı alan

Sosyal Medya Bürokrasi Diyalog 

-Turist ile diyaloglar

( RİZE )- Rizeli gençlerin Alman turiste yardım ettiği görüntüler sosyal medyada çok tıklananlar arasında RİZE

- Rizeli gençlerin Alman turiste yardım ettiği anki diyalogları sosyal medyada çok tıklananlar arasına girdi. Roben isimli Alman turistin aracı Rize’nin Cimil Yaylası’nda taşlık alana sıkıştı. Aracını hareket ettiremeyen Alman turist çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Rizeli genç vatandaşlar Alman turiste yardım ederken o anları cep telefonlarına kaydetti.
Sosyal medya da hızla yayılan görüntüler birçok bürokrasi tarafından da “Memleketimin sıcak insanları” ifadeleriyle paylaşıldı. Gençler uzun uğraş sonrasında Alman turistin aracını sıkıştığı yerden çıkardı. (KA-ÖS-Y)
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