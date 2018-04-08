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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Alman polisi, PKK yandaşlarına tepki gösteren Türk'ü ayaklar altına aldı

- Alman polisi, PKK yandaşlarına tepki gösteren Türk'ü ayaklar altına aldı

protestodan görüntüler

Polis Protesto Kamera Terör Örgütü 

-yere yatırılan Türk'ün görüntüleri

( BERLİN ) BERLİN

- Almanya’da terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerini protesto eden bir Türk Alman polisi tarafından ayaklar altına alındı. Almanya’da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı. Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırıldı. Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk’e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk “ Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!” dedi.

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