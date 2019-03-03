Alman orkestrası eşliğinde Aşık Veysel ezgileri dinleyenleri etkiledi

-- Türkülerden detay

-- Vali Salih Ayhan konuşma

-- Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer konuşma

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( SİVAS ) SİVAS



- Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde düzenlenen Aşık Veysel Anadolu Senfonisi Konseri dinleyenleri etkiledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kültür Merkezi Kadıburhanettin Salonu'nda düzenlenen konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'nci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Berlin Senfonisi Orkestrası eşliğinde düzenlenen Aşık Veysel Anadolu Senfonisi Konseri'nde Erdal Akkaya ve Serap Duran Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi. Almanların ezgileriyle seslendirilen türküler dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 14 eserin seslendirildiği konserin sonunda Vali Salih Ayhan ve SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız orkestra mensuplarına çiçek takdim ederek hediyeler verdi. Vali Salih Ayhan Sivas'ın unutulmaz bir müzik ziyafetini yaşadığını belirterek,"Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında 100 etkinliğin olacağını söyledik. Bununda ikincisi yaptık. Hakikaten çok keyif aldım. Hem bir anma oldu hem de geçmişi hatırladık."dedi.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'de dedesini anlatarak,"Ben bugün burada Sivas'ta olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Çok özel bir gece geçirdim. Duygu aynı farklı memleketten farklı bir ülkeden insanlar geliyor ve bizim türkülerimizi icra ediyor. Çok duygulandım." diye konuştu.



