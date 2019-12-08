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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Alman kanalının skandal Atatürk yayını Hamburg’da protesto edildi

- Alman kanalının skandal Atatürk yayını Hamburg’da protesto edildi

Açıklama

Yağmurlu Televizyon Hukuk Devleti Din Özgürlüğü Harekete Geç 

-Protesto detay

( HAMBURG ) HAMBURG

- Mustafa Kemal Atatürk’ü Alevi katliamcısı gibi gösteren Alman Devlet Kanalı ARD, Hamburg’da protesto edildi. Alman Devlet Kanalı ARD’de "Titel, Thesen, Temperamente" adlı kültür programında "Unutulan Katliam-Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü" başlığı altında yayınlanan bölüm nedeniyle Almanya’daki Türkler harekete geçti. ARD’de yayınlanan belgeselde Atatürk’ün Almanya’dan zehirli gaz satın aldığı ve Dersim’de Alevilere karşı kullandığı iddia edilmişti. ARD’de yayınlanan bu asılsız iddialar, Almanya’nın birçok şehrinde Atatürkçü Düşünce Derneklerinin organizasyonuyla Türk vatandaşları tarafından ARD televizyonu başta olmak üzere ona bağlı WDR, NDR gibi diğer televizyon kanalları önlerinde protesto edildi. Hamburg’da da Atatürkçü Düşünce Derneği (HADD) tarafından bugün gösteri düzenlendi.
Haberi hazırlayan Tuncelili muhabir Karaman Yavuz’un çalıştığı Rothenbaumchaussee’deki ARD’ye bağlı Nord Deutsche Rundfunk (NDR) binasının önünde toplanan dernek üyeleri, yağmurlu havaya rağmen 1 saat kadar bina önünde kalarak Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açtı. HADD Başkanı Serdar Temur ve yönetim kurulu üyesi Mete Tiril, Türkçe ve Almanca yaptıkları açıklamalarda ARD kanalında yayınlanan belgeselin içerik olarak hiçbir şekilde gerçeklerle örtüşmediğini, bunun kabul edilir bir durum olmadığını ifade etti.
Temur, “Bu belgesel, sunum şekli ve içerik olarak Almanya’da huzur içinde yaşayan Türk toplumunda büyük bir kızgınlık uyandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti din özgürlüğü ve sosyal hukuk devleti temel taşları üzerine kurulmuştur. Batılı bazı büyük devletlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında ataerkil feodalizme ve çıkarılan iç isyanlara verdikleri destek Türkler tarafından çok iyi bilinmektedir. Aleviler Türk halkının temel unsurudur. Kültürler tarihsel bağlamda tamamen iç içe geçmiştir. Bugün bile Alevilerin cemevlerinde hem Atatürk’ün hem de 4. Halife Ali’nin ve Hacı Bektaşi Veli’nin resimleri yan yana birlikte asılıdır. Sizin yayınınızdaki iddianızın tam tersine olayların geçtiği Tunceli halkı bugün bile örnek bir şekilde kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleriyle tanımlarlar“ dedi.
Atatürk’ün söz konusu tarihlerde ölüm döşeğinde çok ağır hasta olarak yattığını da hatırlatan Temur, “Buna rağmen Atatürk’e kara çalan bir başlıkla (Kemal Atatürk Alevileri nasıl katlettirdi) demek ve tarihi bu denli çarpıtma isteği, bilgisizliğin de ötesinde sorumsuzluktur. Atatürk’ün 1934 yılında hem de Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca Nazi Almanyasından kaçarak Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne güvenmiş ve oraya sığınmış Yahudileri hatırlatırız. Bu nedenlerden dolayı sorumsuzca sunulmuş bu program için Türk halkı özür beklemektedir“ şeklinde konuştu.
ARD’de Thorsten Mack ve Karaman Yavuz’un hazırladığı "Unutulan Katliam-Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü“ isimli belgesel Tunceli’de çekildi ve arşiv fotoğraflarına yer verildi.
Röportajların da yer aldığı ve 6 dakika süren belgeselin içeriğinde Türk arşivlerinde 1937 yılından kalma önemli bir belge bulunduğu belirtildi. Belgeselde, Dersim’den sorumlu generalin zehirli gaz talebinde bulunduğu, Hitler’in Nazi Almanyasından 20 ton zehirli gaz sipariş verildiği yer aldı. Belgeselde, Atatürk‘ün imzasını taşıdığı öne sürülen belgelere de yer verildi.

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