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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alman kadın oyun programcısı genç kadınlara ilham veriyor

Alman kadın oyun programcısı genç kadınlara ilham veriyor

Eldeki uluslararası verilere göre bilgisayar oyunu endüstrisinde çalışan her 4 kişiden yalnızca 1’i kadınlar olsa da, bilgisayar oyunu yazan kişiler yalnızca erkekler değil. Ek olarak endüstride çalışan kadınların çoğu pazarlama ve grafik tasarımda çalışırken, programlama ve oyun tasarımı erkeklerin egemenliği altında. Alman oyun programcısı ve girişimci Linda Kruse da kendi oyun stüdyosunu kurdu.

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