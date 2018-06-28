Alman Gazeteci Deniz Yücel’in yargılanmasına başlandı Haberi



- Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in “terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Yücel’in ifadesinin yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Alman gazeteci Deniz Yücel hakkında “terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönen Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok hazır bulundu. Çok sayıda yabancı basın mensubunun izlediği duruşmada beyanda bulunan avukat Ok, iddianamenin asılsız bir soruşturma ve delil üretme üzerine kurulduğunu öne sürdü. İddianamenin hazırlanması aşamasında hukuki olmayan belge ve tutanakların dikkate alındığını iddia eden avukat Ok, “ Mahkumiyet dışında bir karar verilmesi söz konusu olduğunda sanığın savunmasının alınmasına gerek olmadığından müvekkilim hakkında derhal beraat kararı verilmesini istiyoruz” dedi.

Avukat Ok’un beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, ikametinin yurt dışında olması nedeniyle sanık Yücel’in yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (YM-

