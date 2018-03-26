Alman çiftin kozmetik hırsızlığı güvenlik kamerasında

--işyerinden detay

--işyeri sahibi ile röportaj



( ANTALYA )- Peştemal, duş jeli ve sabun hırsızı karı-koca turistler kameraya yakalandı- Gözaltına alınan karı koca turist, çaldıkları ürünlerin paralarını ödeyince serbest bırakıldı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerinden 2 gün üst üste peştemal, duş jeli ve sabun çalan yabancı uyruklu karı-koca turistler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerden yola çıkan jandarma iki şüpheliyi kaldıkları otelde gözaltına alndı. İşyeri sahibine zararı karşılama sözü veren iki şüpheli serbest bırakıldı.Kadın turistin raftan çaldığı ürünlerin yerini kapatmak için arkadaki ürünleri ön bölüme yerleştirmesi dikkat çekti. Turistler işyeri sahibinin zararını karşılama sözü verince serbest bırakıldı. Olay Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde bir işyerinde yaşandı. Birinci gün işyerine gelen Alman uyruklu G.G. ve W.G., doğal ürünler satan işyerinden önce küçük bir ürün alıp parasını ödeme bahanesiyle kasiyeri içeri soktu. Alman turistin eşi G.G. ise bu arada kapının önündeki tezgahtan aldığı duş jeli, sabun gibi ürünleri elindeki poşete doldurdu. İkinci gün ise işyerine yalnız gelen kadın alman turist G.G., etrafını kolaçan edip yine tezgahtaki duş jellerini alıp poşete doldurdu. Bu arada malzemelerin alındığı belli olmasın diye, ürün alıp boşalttığı yerleri, rafın arkasındaki ürünleri öne çıkartarak kapatmaya çalışan şüpheli, hızlı adımlarla iş yerinden uzaklaştı. Olay, işyeri sahibinin aynı müşterinin iki gün arka arka gelmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi hırsızlığı fark edip Jandarmaya bilgi verdi. İşyerinin güvenlik kameralarından yola çıkan Kumköy Jandarma ekipleri, yapmış olduğu çalışmaların ardından W.G. ve G.G. isimli 2 yaşlı Alman turisti konakladıkları otelde gözaltına aldı. Turistler jandarmada ifadelerinin alınması ve zararın karşılanması konusunda işyeri sahibiyle uzlaşmalarının ardından serbest bırakıldı. İşyeri sahibi Ahmet Helvacı, yaşlı bayan turistin 1. gün eşiyle birlikte ertesi gün yalnız geldiğini belirterek “ilk gelişlerinde küçük bir ürün alırken ikinci gelişinde hiçbir şey almadan ayrıldı. Durumdan şüphelenip güvenlik kamerasını izlediğimde birinci gün eşi aldıkları ürünün parasını ödemek için kasiyer arkadaşla birlikte kasaya giderken yaşlı bayan Peştamal, duş jeli ve sabunu çantasına koyuyor. İkinci gelişinde yalnız geliyor ve raftan duş jelini elindeki poşete koyduktan sonra jeli aldığı yerin belli olmaması için rafı düzeltmeyi ihmal etmiyor. Diğer esnafların aynı durumla karşılaşmamaları için bu turistlerin teşhir edilmelerini istiyorum” dedi.

(ak)

