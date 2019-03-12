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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Alman Bakan Maas, Pakistan’da

- Alman Bakan Maas, Pakistan’da

görüşmeden detaylar

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Terörle Mücadele İslamabad Müzakere Başkent Terörizm 


- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi ile görüştü. Bugün erken saatlerde Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pakistanlı mevkidaşı Shah Mehmood Qureshi ile görüştü. Qureshi, 2014 yılında terörle mücadele için oluşturulan Ulusal Eylem Planı’nı (NAP) uygulamaya devam ettiğini, terörizmle mücadelenin küresel ve bölgesel bir endişe olduğunu vurguladı. Hindistan’la yaşanan krize değinen Qureshi, Hindistan’la gerginliği azaltmak için birçok önemli adım atıldığını belirterek, iki komşu arasında tek çözüm yolunun diyalog olduğunu söyledi.

Maas ise Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimlerden duyduğu endişeyi dile getirerek, gerginliklerin artmaması ve Keşmir anlaşmazlığının çözümü için müzakerelerin yapılmasını önerdi. Almanya ve Pakistan'ın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Maas, Pakistan ile ticaretin yanı sıra diğer alanlarda da yeniden işbirliği yapılacağını doğruladı.
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