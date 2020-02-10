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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Alman Aısha Müslüman oldu Ayşe ismini aldı

Alman Aısha Müslüman oldu Ayşe ismini aldı

Alaaddin Demirezen ile röportaj

Ayetler Mel B İslam Gesi 

-Alaaddin Demirezen'in Ayşe'nin nasıl islamı seçtiğini anlatması
-İl Müftüsü'nın İmanın şartlarını anlatması
-Ayşe'nin kelime-i şahadet getirmesi
-İl müftüsünün islamın şartlarını anlatması
-Dua edilmesi
-Ayşe'ye şahadet belgesinin verilmesi

( KAYSERİ )- Ayşe'nin evleneceği Alaaddin Demirezen, "Ayşe en çok ezandan etkileniyor" KAYSERİ

- Antalya'da 28 yaşındaki Alaaddin Demirezen ile tanışan Alman 22 yaşındaki Aısha Cook, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Antalya'da yaz sezonunda otellerde çalıştığını söyleyen Alaaddin Demirezen, Aısha Cook ile tanıştığını ve 5 ay görüştüklerini belirterek, "Ailesiyle birlikte çalıştığımız otele geldi. Orada tanıştık ve birbirimizi tanıdık. Ben kendisine İslam'ı anlattım. Ona Müslümanlığın nasıl mükemmel bir din olduğunu anlattım. Kendisine de mantıklı oldu. Ben kendisiyle evlenmeyi istiyordum, doğru kuşu olduğunu düşündüğüm için. Ailem ben tanıştığım gün Ayşe'nin fotoğrafını gönderdim. Annem kolay kolay beğenmez ama Ayşe'ye hemen ısındı. BU şekilde olaylar gelişti" dedi.
Demirezen, "Ayşe Kur'an ayetlerini merak ediyordu. Ezanı dinlediğinde farklı hissediyor ve çok seviyor" diye konuştu.
İhtida töreninde konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "2015 yılından itibaren İl Müftülüğü olarak ihtida merasimleri düzenliyoruz. Bu 32.'si ve 2020 yılının ilk ihtida merasimi" dedi.
Müftü Güven, ihtida töreninde Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Ayşe'ye ilk olarak imanın şartları ile ilgili olarak bilgi verdi. Ayşe, imanın şartlarının anlatılmasından sonra İl Müftüsü Güven ile birlikte Arapça, Türkçe ve Almanca olarak Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. İl Müftüsü Güven, Kelime-i Şahadet getiren Ayşe'ye İslam'ın şartlarını da anlattıktan sonra Şahadet Belgesi, Almanca tercümeli Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye etti. (AÖ-
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