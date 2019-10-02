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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Allı turna'ların suyla dansı havadan görüntülendi İzle

'Allı turna'ların suyla dansı havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Acıgöl'ü renklendiren flamingolar drone ile görüntülendi AFYON KARAHİSAR

Kuş Cenneti Cennet Karahisar Flamingo Sonbahar 


- Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl'de flamingoların suyla dansı görsel şölen oluşturdu.Türkiye’nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesindeki Acıgöl’de sonbaharın gelişiyle birlikte kuşların görüntüsü büyülüyor. Türkiye'de Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki Acıgöl, yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Görenleri kendine hayran bırakan Acıgöl, sonbahar mevsiminde yerel halk tarafından allı turna olarak adlandırılan flamingolar başta olmak üzere taykuşları, akçacılıbıt, kılıçgaga, gülensumru gibi kuşların uğrak yeri oluyor. DoğaKoruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından flamingoların gölün üzerindeki uçuşları ve suyla dansı havadan görüntülendi. Türkiye’nin kuş cenneti Acıgöl’deki görüntülerde, flamingoların görsel şöleni izleyenleri hayran bıraktı.
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