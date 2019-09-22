Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaza büründü

Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaza büründü

Allah-e Ekber dağının zirvesinin beyaza bürünmesi

Yağan Kar Yağışı Irak 

-Samavat Köyü arkasındaki dağdaki kardan detaylar
-VatanadAşın konuşması
-Beyaza bürünün dağın zirvesinden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye düştüğü kentte, Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaz gelinliğini giydi. Kars’ta önceki gün etkili olan soğuk hava, Merkez Savamat Köyü arkasında bulunan 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağları’nın zirvesini beyaza bürüdü. Akşam havanın çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bugün 22 Eylül 2019 Kars’a ilk kar yağdı, ilk kar düştü. Hemen Kars’ın yanı başında bulunan Samavat Köyü’nün arkasında bulunan Allah-u Ekber dağının zirvesi kısmen de olsa beyaza büründü bugün” dedi.
Kars’ta önceki gün öğlenden sonra hissedilir derecede soğuyan hava, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kars’ın yüksek kesimleri yağan kar ise vatandaşları şaşırttı. 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber dağlarının zirvesine beyaza bürünmesi kent merkezinde de göründü. IÇ- 22.09.2019
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı