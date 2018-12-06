'Allah bize Türkleri gönderdi, okula kavuştuk' - ABUJA
"Allah bize Türkleri gönderdi, okula kavuştuk" - ABUJA - Abuja 'nın güneyindeki Gbessa bölgesi - Almanya'daki Türkler tarafından yaptırılan okuldan görüntüler - Yaptırılan okulda eğitim gören öğrenciler - Okul öğretmenlerinden Adam Said Ali ile röportaj - Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen ile röportajBatı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki bir köyde mango ağacının altında eğitim gören öğrenciler Almanya'daki Türklerin yardımıyla okula kavuştu.Nijerya'da güvenlik sorunu ve ekonomik nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemezken Almanya'da yaşayan Türkler, başkent Abuja 'nın güneyindeki Gbessa bölgesinde öğrencilerin ücretsiz eğitim göreceği bir okul yaptırdı.Okul öğretmenlerinden Adam Said Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun yetersizliğinden çocukların eğitimden mahrum kaldığına dikkati çekerek, "Eskiden derslerimizi maddi imkanlarımız olmadığı için küçük bir medresede yapıyorduk ancak öğrencilerin sayısı artınca medrese yetmedi ve bahçedeki mango ağacının altında ders yapmaya başladık." dedi. - "7'den 70'e herkesin faydalanabileceği bir eğitim kurumu inşa etmeyi planlıyoruz"Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, "Bu bölgede daha önce bir cami ve kuyu açmıştık. Buradaki insanlar bizden çocuklar için okul açmamızı istediler." dedi.