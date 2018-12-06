Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Allah bize Türkleri gönderdi, okula kavuştuk' - ABUJA

'Allah bize Türkleri gönderdi, okula kavuştuk' - ABUJA

"Allah bize Türkleri gönderdi, okula kavuştuk" - ABUJA - Abuja 'nın güneyindeki Gbessa bölgesi - Almanya'daki Türkler tarafından yaptırılan okuldan görüntüler - Yaptırılan okulda eğitim gören öğrenciler - Okul öğretmenlerinden Adam Said Ali ile röportaj - Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen ile röportajBatı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki bir köyde mango ağacının altında eğitim gören öğrenciler Almanya'daki Türklerin yardımıyla okula kavuştu.Nijerya'da güvenlik sorunu ve ekonomik nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemezken Almanya'da yaşayan Türkler, başkent Abuja 'nın güneyindeki Gbessa bölgesinde öğrencilerin ücretsiz eğitim göreceği bir okul yaptırdı.Okul öğretmenlerinden Adam Said Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun yetersizliğinden çocukların eğitimden mahrum kaldığına dikkati çekerek, "Eskiden derslerimizi maddi imkanlarımız olmadığı için küçük bir medresede yapıyorduk ancak öğrencilerin sayısı artınca medrese yetmedi ve bahçedeki mango ağacının altında ders yapmaya başladık." dedi.
- "7'den 70'e herkesin faydalanabileceği bir eğitim kurumu inşa etmeyi planlıyoruz"Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, "Bu bölgede daha önce bir cami ve kuyu açmıştık. Buradaki insanlar bizden çocuklar için okul açmamızı istediler." dedi.

Muhabir Öğretmenler Öğretmen Başkent Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı