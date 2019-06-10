Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü İzle

Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü İzle

Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Polis Adli Tıp Akalan Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

-Katil zanlısının adli tıp birimine getirilmesi
-Katil zanlısının adli tıp biriminden çıkarılması
-Adli Tıp Birimi tabelası
-Ölen Mert Özgencil’in sağlık fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi beraber alkol aldığı yakın arkadaşı olan Mert Özgencil’i bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 23.00 sıralarında Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil, M.T. ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı.
Sohbet anında M.T. ile Mert Özgencil bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle M.T. yakın arkadaşı Mert Özgencil’i göğüsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil yere yığılırken M.T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgencil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Özgencil’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.T. ise olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. M.T. Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı