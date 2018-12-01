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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Alkollü yaralının tedavi olmama inadı pes ettirdi Video

Alkollü yaralının tedavi olmama inadı pes ettirdi Video

- Kaza yerinden görüntü

Ticari Taksi Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-- Yaralıdan görüntü
-- Yaralının sağlık ekiplerine direnci
-- Polislerin ikna çalışması
-- Yaralının yürüyerek kaza yerinden ayrılması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da karşıdan karşıya geçerken ticari taksinin çarptığı kişinin tedavi olmamak için gösterdiği direnç, ekiplere pes ettirdi. Alkollü olduğu belirtilen yaralı, sağlık ekiplerini olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra aksayan bacağına rağmen yürüyerek yoluna devam etti. Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen kazada, Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Kolej istikametinde seyir halinde olan 06 T 5921 plakalı ticari otomobil, Mithatpaşa Üst Geçidi’nin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaya, bacağından yaralandı. Ekipler, tedavi olması için dakikalarca dil döktü Kazayı gören uygulama görevindeki polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncay A.’nın yaralı bacağına müdahale etmek isteyince dirençle karşılaştı. Alkollü olduğu belirtilen şahıs, sağlık ekiplerine “Hayır” diye bağırarak tedavi olmak istemediğini söyledi.

Ayakta tedavi etme teklifini geri çeviren şahıs, “Bir an önce ölmek istiyorum” diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken yaralıyı ambulansa bindirmek için dakikalarca dil döken polis ekipleri, şahsı bir türlü ikna edemedi. Şahsın, defalarca tüm suçun kendisinde olduğunu, hiç kimseden şikayetçi olmadığını ve tedavi olmak istemediğini tekrarlamasının ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan taksi sürücüsünün evine bırakma teklifini de reddeden Tuncay A., aksayan bacağına aldırmadan cadde üzerinde Kolej istikametinde yürüyerek gözden kayboldu.
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