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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

- Kaza yapan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Polis Aracı Alkollü Sürücü Polis Noktası Direksiyon 

-- Hastaneden görüntü
-- Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı ve sürücüsünün alkollü olduğu otomobil orta refüje çıktı. Kazada 2'is polis 3 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi İkinci Makas Mevkiindeki polis noktası yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak 81 DG 079 plakalı otomobiline binen 63 yaşındaki E.A. evine gittiği sırada R.B. idaresindeki 67 A 4828 ekip otosundan kaçmaya başladı.
R.B ve Ü.E isimli polis memurlarının dur ikazına uymayan alkollü otomobil sürücüsü E.A. polis ekibinden uzun süre kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında polis aracı ve alkollü otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkarak kaza yaptılar. Kazada R.B ve Ü.E. isimli polis memurları ve alkollü araç sürücüsü E.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis memurlarının ve alkollü araç sürücüsünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis memurlarının mesai arkadaşları hastaneye akın ederek meslektaşlarının durumları hakkında bilgi aldılar. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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