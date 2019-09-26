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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alkollü sürücünün ölüme davetiye çıkaran yolculuğu kamerada İzle

Alkollü sürücünün ölüme davetiye çıkaran yolculuğu kamerada İzle

sürücünün yolda zigzag çizerek ilerlemesi

Para Cezası Akalan Kamera Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-polisin alkol kontrolü yapması foto

( IĞDIR )- Sürücüde 4.25 promil olarak tespit edilen alkol miktarının, Türkiye genelinde son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol tespitleri arasında yer aldığı belirtildi IĞDIR

- Iğdır’da polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Evrenpaşa Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün dikkat çeken hareketlerini fark etti. Ana yol üzerinde zikzak çizerek kendi ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletli, ekipler tarafından durdurulduktan sonra ehliyetsiz ve 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa 3 bin 509 TL para cezası uygulanarak, adli işlem yapıldı. Sürücüde 4.25 promil olarak tespit edilen alkol miktarının, Iğdır ve Türkiye genelinde son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol tespitleri arasında yer aldığı belirtildi.
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