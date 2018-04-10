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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Alkollü sürücünün çarptığı 11 yaşındaki Ahmet Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Alkollü sürücünün çarptığı 11 yaşındaki Ahmet Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye katılanlardan görüntü

Alkollü Sürücü Sarılar Cenaze Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı 

-Tabuta sarılan baba Erdeniz Kalender’den görüntü
-Cenaze namazından görüntü
-Tabutun omuzlarda taşınması
--arşiv-
-güvenlik kamerası
-kaza anı
-olay yerinden görüntüler
-babaanne ve Ahmet'in fotoğrafları

( İSTANBUL )- Babası oğlunun tabutuna son kez sarıldı İSTANBUL

- Ümraniye’de alkollü sürücünün neden olduğu kazada babaannesi ile birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba, oğlu Ahmet Yiğit’e son kez sarıldı. Önceki gün İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde alkollü olduğu iddia edilen Emrah Bozdemir’in kullandığı otomobilin çarpması sonucu babaanne Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender hayatını kaybetmişti. Babaanne Fatma Kalender’in cenazesi dün toprağa verilirken, bugün de 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Yiğit Kalender için ikindi namazında Ümraniye Hazreti Hamza Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye baba Erdeniz ve anne Burcu Kalender’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazede baba Erdeniz Kalender, oğlunun tabutuna sarılarak uzun bir süre ağladı. Bu sırada Erdeniz Kalender’i yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine katılan vatandaşlar ise gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Yiğit Kalender cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(ME- ÖY-
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