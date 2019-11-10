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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücülerin satırlı ve demir çubuklu kavgasına polisten müdahale

Alkollü sürücülerin satırlı ve demir çubuklu kavgasına polisten müdahale

Olay yerinden görüntü

Polis Müdahale Öfkeli Sürücü Alkol Muayenesi Polis Ekipleri Trafik Cezası 

-Polisin kavgaya müdahalesi
-Tarafların bir birlerine saldırmaları ve polisin ayırmaya çalışması
-Ele geçirilen satırdan polisin elinde fotoğraf
-Alkol testinden görüntü
-Polisin taraflara trafik cezası yazması
-Şahısların gözaltına alınması

( DENİZLİ -ÖZEL)- Polis birbirlerine satır ve demir çubukla saldıran tarafları güçlükle ayırırken, başına aldığı darbeler ile kanlar içinde kalan öfkeli sürücü bir türlü ambulansa bindirilemedi DENİZLİ

- Denizli’de iki alkollü araç sürücüsü arasında çıkan satırlı ve demir çubuklu kavgaya polis müdahale etti. Öfkeli sürücüleri polis güçlükle ayırarak gözaltına alıp karakola götürdü. Kavgada yaralanan ancak alkollü olduğu için sakinleştirilemeyen sürücülerden biri ambulans gelmesine rağmen hastaneye götürülemedi.Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 789. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 20 V 9087 plakalı aracı ile seyir eden Mert Ö., 20 AAS 180 plakalı aracı ile giden Hasan B. ile yol kenarına yapılan parklardan dolayı dar olan sokakta yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma küfürleşme sonrası kavgaya dönüştü. Kavgaya Hasan B.’nin aracında bulunan iki arkadaşı da dahil oldu. Kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca polisi aradı. Taraflar birbirlerine satır ve demir çubuklarla saldırarak darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise öfkeli grubu müdahale ederek ayırdı. Müdahale sırasında polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Yaklaşık yarım saat süren kavga sonrası polis Hasan B., Mert Ö. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.Kanlar içinde kalmasına rağmen ambulansa binmediKafasından ve yüzünden yaralanarak kanlar içinde kalmasına rağmen bir türlü sakinleşmeyen Mert Ö., olay yerine gelen ambulansa binmeyi reddedince tedavi edilemedi. Bunun üzerine polis, Mert Ö.’yü önce karakola, ardından hastaneye götürdü. Kavga sonrası yapılan alkol muayenesinde Mert Ö.’nün 1,68, Hasan B.’nin ise 0,81 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis, kavgada kullanılan satır ve demir çubuğu da alarak karakola götürdü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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