Alkollü sürücü yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- KASTAMONU



Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 farklı araçta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 FF 047 plakalı araç Cide sahilinde başka bir aracı solladığı esnada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince, yol kenarında park halinde olan 3 farklı araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanmaz olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza mahalline gelen emniyet görevlileri emniyet şeridi oluşturarak başka kazaların olmaması için önlem aldı. Alkollü olduğu iddia edilen 37 FF 047 plakalı aracın sürücüsü emniyet görevlilerince gözaltına alınarak karakola getirildi.

Yaz sezonu nedeniyle yoğun tatilci ağırlayan Cide ilçesinde, kaza esnasında yol kenarında insanların olmaması olası bir faciayı önledi. Emniyet görevlilerince yaşanan kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

