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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Alkollü sürücü takla attı: 1 ağır yaralı Video

Alkollü sürücü takla attı: 1 ağır yaralı Video

İtfaiye ekibinin yaralıyı çıkartması

Alkollü Sürücü Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Direksiyon 

-Yerde yatan yaralı
-İtfaiye aracının gidişi
-Kaza yapan araçtan genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da alkollü sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirince takla attı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan İ. kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yolcu konumundaki Mühittin G.’yi kurtardı. Mühittin G. ambulans hastaneye kaldırırken durumun ağır olduğu öğrenildi. Trafik polisleri sürücü Tunahan İ.’ye alkol testi yaptı. Tunahan T.’de 0.86 promil alkol çıkarken ehliyetine el konuldu.
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