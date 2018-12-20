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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı - ANKARA Video

Alkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı - ANKARA Video

- Kaldırımdaki ağaca ve yön levhasına çarpan araç - Ekiplerin sağlık görevlilerinin müdahalesini reddeden sürücüyü gözaltına alması - Ekiplerin araç çevresinde inceleme yapmasıAlkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı - Ankara 'da otomobiliyle ağaca çarparak yaralanan alkollü sürücü 112 Acil Servis görevlileri ile polis ekiplerine tepki göstererek tedaviyi reddetti - İlk yardım ekiplerinin taktığı boyunluğu çıkarıp yere atan ve görevlilere hakaret eden sürücü gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'da kullandığı otomobille ağaca çarparak yaralanan alkollü sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 06 AP 1569 plakalı otomobil, Anıtkabir'in İller Caddesi girişinde kaldırıma çıkarak bir ağaç ile yön levhasına çarptı.Çarpmanın şiddetiyle ağaç ve yön levhası yol kenarına devrilirken araç sürücüsü M.S. hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.S'ye ilk müdahaleyi yaparken olası bir kafa travmasına karşı boyunluk taktı.Alkollü olduğu belirlenen M.S, ilk yardım ve polis ekiplerine zorluk çıkararak tedaviyi reddetti.Boyunluğu çıkarıp yere atan ve görevlilere hakaret eden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Kafa Travması Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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