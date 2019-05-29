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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü sürücü polis otosuna çarptı - BURDUR Video

Alkollü sürücü polis otosuna çarptı - BURDUR Video

- Alkollü sürücünün polis otosuna çarpması - Kaza yerinden detaylar - Alkollü sürücüden detaylarAlkollü sürücü polis otosuna çarptıBURDUR (AA) - Burdur 'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafik polisi otosuna çarptı.Sezgin Turhan, idaresindeki 07 D 1254 plakalı otomobil, Oluklaraltı Caddesi'nde trafik ekiplerinin aracına çarptıktan sonra tarihi Mısırlar Evi'nin duvarına çarparak durabildi.Turhan'a yapılan alkol kontrolünde 216 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün olay yerindeki rahat tavırları kameraya yansıdı.Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Alkollü Sürücü Polis Kamera Trafik Polisi Trol 

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