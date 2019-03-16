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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı - ANKARA Video

Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı - ANKARA Video

- Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı - Olay yerinden detaylar - Kazaya karışan araçlardan detaylarAlkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı - Ankara 'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, park halindeki 4 araca çarparak maddi hasara neden olduANKARA (AA) - Ankara 'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.Alınan bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nde seyir halinde olan O.Y'nin idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.Söz konusu araç daha sonra yol kenarında park halinde duran 35 TY 254, 06 FA 5253, 06 FH 3292 ve 06 T 2655 plakalı otomobillere çarptı.Kazanın sesine uyanan park halindeki araç sahipleri, otomobillerinin yanına gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti.Alkollü olduğu iddia edilen sürücü O.Y, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Kaza nedeniyle 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

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