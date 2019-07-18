Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

-Ekiplerin çalışması

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( AYDIN )- Alkollü kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarparak durdu AYDIN



- Kuşadası’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet park halindeki araçlara çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hülya Koçyiğit Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında şehir merkezinden Devlet Hastanesi istikametine giden ve aşarı süratli olan B.S. yönetimindeki 09 ABR 226 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin üzerine yol kenarında park halinde olan 09 BM 455 VE 09 BP 636 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü B.S. ağır yaralanarak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrolde kazaya yol açan ve ağır şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü B.S. yüksek promilde alkollü çıktı. Kaza sırasında park halindeki araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, araçların içinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından Hülya Koçyiğit Bulvarı’ndan bir gidiş bölümü trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çekiciler yardımıyla kazanın olduğu bölgedeki araçları kaldırdı ve bir saatlik aranın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

