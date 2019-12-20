Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

-alkollü sürücünün çevredeki vatandaşlarla tartışması

-polis ekiplerinin olaya müdahale etmesi

-trafik polislerinin alkometre üfletmeye çalışması

-Dümenci’nin basın mensuplarına saldırması

-Görkem Küçükvardar röp.

-karakola götürülmesi

-genel ve detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- E-5 üzerinde önce kavga etti sonra polislere zor anlar yaşattı İSTANBUL



- E-5 Beylikdüzü mevkiinde arabasıyla seyir halinde ilerleyen alkollü şahıs önce trafikte bir sürücü ile tartıştı daha sonra polislere zor anlar yaşattı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de saldıran sürücünün, yasal sınırın 3 katı üzerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahsın ehliyetine el konularak karakola götürüldü. Olay, dün 11:00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UIC 06 plakalı alkollü sürücü Metin Dümenci aracıyla Avcılar istikametine gittiği sırada 34 LH 3857 plakalı Görkem Küçükvardar isimli vatandaş ile trafikte “yol verme” yüzünden tartıştı. E-5 üzerinde aracından inen Metin Dümenci, “sen ne yapıyorsun, seni bitiririm” şeklinde tehditte bulunarak Görkem Küçükvardar’ın üzerine yürüdü. Dümenci’nin hakaretleri karşısında şok olan Küçükvardar şahısın alkollü olduğunu anlayarak olayı polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinden kaçmak isteyen alkollü sürücünün, arabasının anahtarını alarak gitmesini engelledi. Bu duruma sinirlenen Dümenci aracını E-5 karayolunun ortasına bırakarak kavga etmeye başladı.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden ikiliyi ayırdı. “Yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı” Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle iki taraf birbirinden şikayetçi olurken, olay yerine trafik polisi çağrıldı. Trafik polisleri Dümenci’ye alkolmetreyi üfletmek istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlat yaşattı. Bu sırada kendini görüntüleyen gazetecilerden rahatsız olan Dümenci, onlara da saldırdı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Dümenci, alkolmetreyi üfledi. Dümenci’de 1.39 promil alkol tespit edildi. Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. “Seni bitiririm” diye tehditler savurdu Sabah saatlerinde işe gittiği sırada böyle bir olayın içinde kendini bulan Görkem Küçükvardar, alkollü sürücünün kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, “Aracımla seyir halindeyken yan yola bağlanmak istedim. Bu sırada yan yoldan gelen bu beyefendi ile yol verme yüzünden karşı karşıya geldik. Ben yola çıkınca uzun süre kornaya basarak bir tepki gösterdi. Daha sonra arabasını yol ortasında durduğunu görünce bende arabadan çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştım. Üstüme yürüyerek, “sen ne yapıyorsun, seni bitiririm” diye tehditlerde bulundu. Ben yaşı büyük olduğu için özür dileyip yoluma devam etmek istedim. Daha sonra ağzının alkol koktuğunu fark ettim. Seni böyle bırakamam deyip polis ekiplerine haber verdim. Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalıştı bende elinden arabasının anahtarını alarak izin vermedim. Allah korusun alkollü araç kullanıyor gidip birine vurur diye düşündüm. Polis ekipleri gelince anahtarı teslim ettim” diye konuştu



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