Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Alkollü sürücü önce park halindeki araçlara, ardından ağaçlara çarparak durabildi

Alkollü sürücü önce park halindeki araçlara, ardından ağaçlara çarparak durabildi

Olay yerinden görüntü

Alkollü Sürücü Bild Aşırı Hız Trol 

-Sıkışan sürücünün çıkarılması
-Sürücünün ambulansa götürülmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da aşırı hız yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki 3 araca ardından orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Gece yarısı gerçekleşen kazada can kaybı olmazken, yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan 06 GD 37 33 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca vurması sonucu savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca sıkışan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucunda sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı