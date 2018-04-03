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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Alkollü sürücü önce çöp konteynerini ezdi, sonra otobüse çarptı: 2 yaralı Video

Alkollü sürücü önce çöp konteynerini ezdi, sonra otobüse çarptı: 2 yaralı Video

Yaralıların araçtan çıkarılma anı

Güvenlik Önlemi Çöp Konteyneri Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralıların Ambulansa bindirilmesi
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Araç içinde ki alkol şişesinden detay
-Kaza yerinden detaylar
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy Acıbadem Mahallesinde Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce çöp konteynerini ezdi daha sonra park halinde ki bir yolcu otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza, 02.00 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Çamlıca yönüne seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Berk Kayan yönetimindeki 34 KYN 46 plakalı araç kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine, ardından park halindeki 34 BU 8032 plakalı otobüse çarptı. Otobüs ise çarpmanın etkisiyle önünde park halinde bulunan 06 KB 1351 plakalı karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoru alev alan araca etraftaki vatandaşlar müdahale etti. Yangını söndüren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis yolun bir şeridini kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Berk Kayan ve Ömer İniş'i sıkıştıkları araçtan çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan kaza yapan araç içinden çok sayıda alkol şişesi çıktı. Yaralılardan sürücü Berk Kayan’ın durumunun ağır olduğu belirtilirken yolcu Ömer İniş’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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